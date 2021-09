Alles deutete in Thun auf ein Remis gegen Lausanne-Ouchy hin. Aber in der 95. Minute lancierten die Berner Oberländer erneut einen Angriff und siehe da, durch Marco Bürki kamen die Thuner doch noch in letzter Sekunde zum 1:0-Sieg – der Jubel in der Stockhorn Arena war riesig.