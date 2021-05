News Juice - «Tiger King»-Carole steigt ins Krypto-Business ein

Grosskatzen-Grossmeisterin Carole Baskin of «Tiger King»-Fame bringt ihre eigene Kryptowährung $CAT raus. Wobei «Währung» etwas irreführend ist, weil man damit gar nicht handeln können wird. Anyway, NFTs sollen bald auch folgen. Jetzt schon online sind der neue Youtube-Channel von Prinz William und Herzogin Kate und das Interview mit unseren Best Crushing Newcomern Steiner & Madlaina. Damn, jetzt haben wir die heutige Folge News Juice so gut zusammengefasst, dass du sie eigentlich gar nicht mehr schauen müsstest – dafür geben wir uns ein Self-Five. (Video: 20 Minuten)