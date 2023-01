Jetzt in den News über Tiktok-Stars, die sich ganz offensichtlich gerne prügeln: Bryce Hall hat sich in einem Club in Las Vegas mit mehreren Sicherheitsleuten eine wilde Schlägerei geliefert. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Social-Media-Superstar. Es ist nicht das erste Mal, dass Hall seine Fäuste sprechen lässt.