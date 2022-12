Sie wurde nur 21 Jahre alt: TikTok-Star Megha Thakur ist völlig unerwartet verstorben

Heute in News Juice: Schlagerqueen Helene Fischer bereitet sich in Montreal auf ihre Tour mit dem Cirque du Soleil vor. Wie hart sie dafür trainieren muss, hat sie jetzt in einem Video gezeigt. Geschockt sind derweil die Fans von Influencerin Megha Thakur: Die Kanadierin ist nämlich mit nur 21 Jahren verstorben. Und Megastar Leo DiCaprio hat auf einer Megayacht eine ziemlich fette Party geschmissen. Wer alles zugegen war, und wie wenig Klamotten dort getragen wurden, erfährst du hier.