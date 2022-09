Heute in News Juice: Der israelische Social-Media-Star Idan Ohayon ist verstorben. Er wurde nur 28 Jahre alt. Bekannt wurde Idan mit Clips, in denen er seine Liebe zum Essen selbstironisch inszenierte. «Tokio Hotel»-Frontmann Bill Kaulitz schockte seine Community ebenfalls mit einem Foto aus dem Spital. Diagnose: Hautkrebs. Die positive Nachricht des Tages kommt aus London, wo am Mittwoch-Abend die Weltpremiere des Films «Ticket to Paradise» mit Julia Roberts und Geroge Clooney über die Bühne ging. Influencer Steven Epprecht und Moderatorin Alexandra Maurer waren für uns vor Ort.

(Video: J. Willi/P. Stirnemann)