«Till Lindemann ist schüchtern»: Rückendeckung für Rammstein

Nach den happigen Vorwürfen einer Konzertbesucherin des Rammstein-Gigs in Vilnius und den Anschuldigungen der deutschen Youtuberin Kayla Shyx gegenüber Frontmann Till Lindemann hat sich jetzt die Bloggerin Julja Sun zu Wort gemeldet. Sie war mit Shelby Lynn in der Row Zero in Vilnius. Im Video erzählt Julja, wie sie den Abend am Konzert und an den After-Partys erlebt hat und bezichtigt Shelby Lynn der Lüge.