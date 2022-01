Tim und Struppi, Lucky Luke und die Schlümpfe zieren unter anderem den neuen belgischen Reisepass. Damit will die Regierung ihre Aushängeschilder ehren. Comics gehören zu ihrer Kultur wie Pralinen und Bier, mehr als 700 Comic-Autoren machen Belgien zum Land mit der grössten Dichte an Zeichnern. Ab dem 7.Februar soll der neuartige Reisepass in Umlauf gebracht werden.

(Video: Thomas Sennhauser)