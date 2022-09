Georgina Fleurs Tochter flitzt mit pinkem Sportwagen durch Dubai-Mall

Schwer verliebt zeigt sich aktuell Elena Miras auf Instagram. Die Schweizer Realityqueen veröffentlicht jetzt sogar ein Knutschvideo mit ihrem Freund Leandro. Ebenfalls im Glück schwebt Georgina Fleur - und zwar mit ihrer Tochter. Die Kleine feierte vor kurzem ihren ersten Geburtstag und bekam von ihrer Mama ein schnittiges, ferngesteuertes E-Auto geschenkt. Auf der Überholspur ist gerade das «Game of Thrones»-Prequel «House of the Dragon». Allein in den USA haben knapp 10 Millionen Menschen eingeschaltet. Somit ist die neue HBO-Serie noch erfolgreicher als «Game of Thrones».