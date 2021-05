Tor der Saison? Edinson Cavani gelingt Prachtstreffer gegen Fulham

Bei Fan-Rückkehr in England :

Was für ein Traumtor von Cavani! De Gea spielte im Spiel zwischen Manchester United und Fulham (1:1) den Ball auf Fernandes, der die Kugel per Hacke auf den United-Stürmer weiterleitete. Der Urugayer zögerte nicht lang und chippte den Ball aus 30 Metern über den ein wenig ausgerückten Areola ins Netz. Die Folge: Die 10'000 Zuschauer, die erstmals seit langer Zeit wieder ins Old Trafford durften, flippten aus.