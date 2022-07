In einem Tweet verurteilt das EDA den Raketenangrifff auf ein Einkaufszentrum in der Ukraine. Nach einem Raketenangriff ist ein belebtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk in Brand geraten. Von mindestens 18 Toten und 60 Verletzte wird von ukrainischer Seite berichtet. (Video: Stefan Lanz, Thomas Sennhauser)