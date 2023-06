Tour de Suisse: In dieser Kurve stürzte Gino Mäder schwer

Der Schweizer Radprofi Gino Mäder verunfallte an der Tour de Suisse schwer, Kameras waren da aber keine vor Ort. Warum und wie es genau zum Sturz des 26-Jährigen kam, klärt die Polizei ab. Die Stelle (Sekunde 4), an der Mäder stürzte, befindet sich in einer der ersten scharfen Kurven der Abfahrt vom Albulapass. «Eine sehr schnelle Abfahrt, es wird immer kurviger, die Kurven werden enger und unübersichtlicher», sagte Ex-Profi und SRF-Experte Sven Montgomery bei der Live-Übertragung.