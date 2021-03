Auf einer Safari im Yala-Nationalpark in Sri Lanka bekamen diese Touristen den Schreck ihres Lebens. Sie waren einige Minuten in einem Jeep hinter einem Elefanten auf einem Weg im Park gefahren, als sich das Tier plötzlich sichtlich genervt umdrehte und auf das Fahrzeug zurannte, in dem sich die Gruppe von Touristen befand.