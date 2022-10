Live im TV: Trans Comedian spielt mit Penis Keyboard

Heute in den News der sich beklagenden Influencerinnen, sich (mental) gesund ernährenden Sänger, sehr freizügigen Comedians und früher nicht so guten Promi-Partner: Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc hat mit ihrer Tochter Snow eine «Horrornacht» im Spital verbracht. Superstar Ed Sheeran hingegen hat ein super Rezept, um psychisch stark zu bleiben. Derweil ist trans Comedian Jordan Gray in einer Live-TV-Show nicht nur nackt aufgetreten. Sie hat mit ihrem primären Geschlechtsmerkmal auch noch in die Tasten gehauen. Und Schmusebarde John Legend hat in einem Interview offenbart, dass er seiner Frau Crissy Teigen nicht immer ein guter Partner war.