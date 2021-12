«I Knew You Were Trouble» von Taylor Swift oder «Ring of Fire» von Johnny Cash – welcher Refrain ist schwieriger zu treffen? 20-Minuten-Radio-Praktikantin Zoë tritt bei «Catch the Drop» gegen unseren November/Dezember-Best-Crushing-Newcomer Sam Himself aus Basel (und Brooklyn) an – wie schneidet sie bei ihrer Gesangs-Premiere gegen den Profimusiker ab? (Video: D. Kerschenbauer/M. Morgenstern/S. Krausz)