Heiratet Cheyenne Ochsenknecht noch dieses Wochenende ihren Nino?

Schon im Januar verriet Cheyenne Ochsenknecht (22), dass sie noch dieses Jahr ihrem Verlobten Nino Sifkovits (26) das Jawort geben möchte. Nun deutet alles darauf hin, dass die Hochzeit bereits dieses Wochenende stattfindet. Die Hochzeitsglocken könnten auch bald bei Millie Bobby Brown läuten. Die 18-Jährige zeigte sich nämlich während eines Spaziergangs mit ihrem Freund Jake Bongiovi (20) in New York mit einem verdächtigen Klunker am Finger. Weniger rosig sieht das Liebesleben von Florence Pugh aus. Wie die 26-Jährige bekannt gab, haben sich sie und der «Scrubs»-Darsteller Zach Braff (47) nach drei Jahren Beziehung getrennt.