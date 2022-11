Kaum ist es draussen wieder kühler, haben viele das Gefühl, dass es in den Häusern nur so von Spinnen wimmelt. So ist es laut dem Spinnenforscher aber nicht, denn die Spinnen verstecken sich schon das ganze Jahr über im Haus - jetzt im Herbst sieht man lediglich die männlichen Spinnen, welche auf der Weibchen-Jagd sind. Zu Gesicht bekommt man dieses Jahr wohl auch die eingewanderte Zoropsis spinimana, denn diese Spinnenart hat sich in den letzten Jahren massiv vermehrt. Obwohl diese Art beissen kann, ist sie laut dem Experten harmlos. Die Spinnen zu töten, sei nicht die Lösung.

(Video: 20min/Janina Schenker/Shanice Bösiger)