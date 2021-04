Im Kanton Basel-Landschaft dürfen Primarschul-Kinder, die in einem positiv getesteten Klassenpool sind, weiterhin in die Schule. Zumindest so lange, bis das eigene individuelle PCR-Testresultat vorliegt. So steht es in einem Informationsschreiben, welches alle Eltern nach den Osterferien erhalten haben.