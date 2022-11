Tennis-Star Stan Wawrinka ist in Paris sauer auf Holge Rune

Es war ein bitterer Abend für Stan Wawrinka in Paris: Er verlor am 1000er-Turnier sein Erstrundenspiel gegen den Dänen Holger Rune nach drei vergebenen Matchbällen in drei Sätzen. Bei der Gratulation am Netz hielt der Lausanner für seinen 19-jährigen Gegner einige Worte bereit: «Mein Rat an dich ist, dass du dich nicht wie ein Baby aufführst auf dem Platz.» Rune hatte zuletzt den Final in Basel verloren und dort den Stuhlschiedsrichter beleidigt. Zu Wawrinkas Missfallen verhielt sich das Jungtalent offenbar auch im direkten Duell nicht so, wie es sich auf dem Tenniscourt gehört.