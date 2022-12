Gibt es einen Zusammenhang?: TV-Auswanderin nimmt 21 Kilo ab und liegt im Spital

Heute in den News der neu getrennten und vielleicht schon wieder liierten Schlagerstars, hospitalisierten Influencerinnen und verurteilten Hunde-Entführer: Rund einen Monat nach der Trennung von seiner Frau wurde Schlager-Trompeter Stefan Mross mit Reality-TV-Kandidatin Evelyn in einem Club beim Flirten gesichtet. Nicht so gut hingegen geht es TV-Auswanderin Lisha Savage. Die Influencerin musste ins Spital eingeliefert werden. Dort liegt Lady Gagas Hundesitter Ryan Fischer schon lange nicht mehr. Er war 2021 von einem heute 20-Jährigen angeschossen worden, der mit Komplizen zwei Französische Bulldoggen der Sängerin entführt hatte. Jetzt wurde der Schütze von einem Gericht in Los Angeles verurteilt.