Die U-21-Nati drehte die erste Partie der EM-Qualifikation in Finnland nach 0:1 noch in ein 2:1. Grossen Anteil daran hatte der 20-jährige Stürmer Nikolas Muci. Der gebürtige Aargauer, der bei Challenge-Ligist Wil unter Vertrag steht, traf in der 62. Minute sehenswert per Seitfallzieher. Vier Minuten später markierte Sturmkollege Lars Villiger das entscheidende 2:1.