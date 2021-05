Fremder Mann will Mädchen in sein Auto zerren :

Ein elfjähriges Mädchen wartet an einer Bushaltestelle in Florida, als plötzlich ein Auto stoppt und ein Mann - angeblich mit einem Messer bewaffnet - versucht, die Schülerin zu packen und in sein Auto zu zerren. Weil sich das Mädchen wehrt, lässt der Entführer von ihm ab, sodass sich das Mädchen befreien kann.

(Video: Thomas Sennhauser)