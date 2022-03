In der Südukraine ist in mehreren Städten gegen die Besatzung Russlands demonstriert worden. Demonstranten trugen am Dienstag eine riesige ukrainische Flagge durch die Strassen von Cherson. Gleichzeitig sind russische Militärfahrzeuge vorbeigefahren. Auch in Melitopol, Oleshky und Nova Kahkova wurde in den vergangenen Tagen demonstriert.

(Video: Thomas Sennhauser)