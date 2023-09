Jetzt in den News ziemlich erfolgreicher Rapperinnen, die zum Release ihres neuen Albums spezielle Boxen verschicken: DSDS-Jurorin Katja Krasavice hat am 1. September ihr neues Album «Ein Herz für Bitches» gedroppt, und wir haben uns die geheimnisvolle Deluxe-Box in Herz-Form bestellt. Was drin ist – ausser Musik – siehst du hier.