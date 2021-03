Tor-Klau in Mexiko :

Im Spiel Cruz Azul gegen Toluca in der mexikanischen Liga BBVA verhindert der Schiedsrichter ein Tor von Azul. Hier bekommt also das Sprichwort «zur falschen Zeit am falschen Ort» eine ganz neue Bedeutung. Cruz Azul gewinnt das Spiel trotzdem noch mit 3:2.