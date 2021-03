Alleine in der Schweiz leiden 400’000 Leute an einer chronischen Lungenkrankheit. Hinzu kommt die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie mit deutlich mehr Patienten und Lungenproblemen. Dank einer Berner Erfindung könnte es diesen Menschen in Zukunft besser gehen. Künstliche «Lunge auf Chip» ist eine grosse Hilfe für die Forscher.

(Video: Marc Gerber)