Eishockey-WM: Widerliches Kanada-Foul gegen die Schweiz bleibt unbestraft

Eine unfassbare Szene an der Hockey-WM beim Kracher zwischen Kanada und der Schweiz: Kanada-Stürmer Joseph Veleno tritt dem Schweizer NHL-Star Nino Niederreiter mit den Kufen auf den Unterschenkel. Der Schweizer hat Glück, dass er sich dabei nicht schwerer verletzt. Doch dafür gab es nicht etwa eine Strafe gegen die Kanadier – sondern gegen die Schweiz für die Reaktion von Niederreiter. Ganz bitter: Dank dieser Strafe gehen die Kanadier auch noch 1:0 in Führung. Eishockey-Fans in den sozialen Medien sind empört – und auch der SRF-Kommentator sagt: «Eine Unsportlichkeit sondergleichen.»