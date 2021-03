Dieses Jahr gibts wegen Corona keine Fasnacht. Zum Trost zeigen wir einen Dokumentations-Film über den Fritschivater der Zunft zu Safran: Ein Kamerateam folgte Amtsinhaber Daniel Medici im Jahr 2020 auf Schritt und Tritt. 20 Minuten zeigt die Doku in vier Folgen. Sehen Sie den Fritschivater in Folge 1 am Schalander-Empfang und an der Zunftmeisterabholung.

(Video: Yvanka und Adriano Gerussi / medienkiste.ch)