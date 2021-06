Erdrutsch in Därligen BE :

Die Bahnstrecke zwischen Spiez BE und Interlaken BE war aufgrund eines Erdrutsches am Donnerstag unterbrochen. Das Video eines News-Scout zeigt, wie die Schlammmassen mitsamt Geröll die dortige Strasse und Bahnlinien überfluten. Auch für den News-Scout sind dies eindrückliche Szenen:«Ein solches Unwetter direkt vor der Haustür habe ich noch nie erlebt.» Fast gleichzeitig hatten zwei Schlammlawinen am Ufer des Brienzersees, in Därligen und Niederried, die Strassen verschüttet und den dortigen Verkehr lahmgelegt. Aufräumarbeiten sind nach wie vor im Gange.

(Video: News-Scout)