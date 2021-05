In Zusammenhang mit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in den USA vor einem Jahr, ist gegen die anderen vier an dem Einsatz beteiligten Ex-Polizisten nun auch Anklage erhoben worden. Wie das US-Justizministerium mitteilt, werde den Beschuldigten vorgeworfen, George Floyd vorsätzlich seiner verfassungsmässigen Rechte beraubt zu haben.