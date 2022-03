Die USA und die anderen G7-Staaten wollen weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag an, die USA wollten Russland den Status als sogenannte «meistbegünstigte Nation» in den Handelsbeziehungen entziehen. Ausserdem werde der Import von Alkohol, Fisch und Diamanten aus Russland verboten.

(Video: Janina Schenker)