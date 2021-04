Tödlicher Unfall in Basel :

Am Dienstag wurde am Luzernerring in Basel eine Velofahrerin bei einem Unfall mit einem Lastwagen tödlich verletzt. Die Unfallstelle ist für Velofahrende sehr gefährlich und wurde vom Verein Pro Velo bereits jahrelang kritisiert.

(Video: 20 Minuten/Seline Bietenhard)