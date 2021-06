Die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, Eurocontrol, hat in einem Papier Flug- mit Zugreisen verglichen. Eurocontrol kam bei ihrer Analyse zu dem ersten Ergebnis, dass eine Verlagerung auf die Schiene bei bis zu 1000 Streckenkilometern nicht vorteilhaft sei. Auch wenn die Schiene dem Flugverkehr in puncto Emissionen voraus sei, überwiegten laut Eurocontrol die Vorteile der Flugzeuge. Der Hauptgrund dafür liege in der Fahrzeit.