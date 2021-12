Olympiasieger Usain Bolt spricht über seine Freundschaft zu Prinz Harry

Als es zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan immer ernster wurde, schienen seine freundschaftlichen Beziehungen abzukühlen. Findet zumindest der achtfache Olympiasieger Usain Bolt, der nun gegenüber «The Sun» verriet, schon länger nichts mehr von seinem einst guten Freund gehört zu haben. Kronprinzessin Amalia hingegen lud ihre 21 besten Freunde zu ihrem 18. Geburtstag ein. Wegen der strikten Corona-Restriktionen in den Niederlanden hagelte es dafür jedoch heftige Kritik. Nun entschuldigte sich das Königshaus. Bei den norwegischen Royals geht man deshalb gleich auf Nummer sicher und sagte bereits jetzt die Party zum 18. Geburtstag von Prinzessin Ingrid-Alexandra im Januar ab. Nach den Briten legten nun die Spanier nach und veröffentlichten ihre Weihnachtskarte. Darauf zeigen sich König Felipe und Königin Letzia mit ihren Töchtern in einem ganz ungewohnten Look.