Die Schweizer Wind- und Kitesurfer Maxime Chabloz und Balz Müller beweisen zusammen mit Snowboard-Legende Ueli Kestenholz, dass man verschiedene Sportarten wunderbar miteinander verbinden kann. Windsurfen im Schnee? Kein Problem. Und nicht nur das. Die drei Sportler haben Windsurfen, Speedriden, Snowboarden und Snowkiten vereint. Das Ergebnis? Fantastisch. Entstanden sind die Aufnahmen im Rahmen von «X-project». «Wir haben aus den verschiedensten Sportarten die weltbesten Athleten zusammengebracht und in den traumhaften Bergen im Engadin in der Schweiz einen Film gedreht, der noch nie dagewesene Bilder präsentiert», so die Macher.