Heftige Regenfälle haben am Freitag und Samstag in Bosnien-Herzegowina zu Überschwemmungen, Stromausfällen und Evakuierungen geführt. In der Umgebung der Hauptstadt Sarajevo wurden Häuser und Geschäfte überflutet, im Südwesten des Landes die Strassen überschwemmt.

(Video: Jan Derrer)