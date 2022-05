Unfassbare Szenen spielen sich vor dem Champions-League-Final in Paris ab: So sind die Sicherheitskräfte vom grossen Fan-Ansturm heillos überfordert. Auf Videos sieht man, wie es zu einer Massenpanik kommt und mehrere Fans sich ohne Ticket Zugang zum Endspiel in der Königsklasse zwischen Real Madrid und Liverpool verschaffen. Der Final wurde aus diesem Grund mit massiver Verspätung angepfiffen.