Am Montagmorgen hängen besonders im Osten noch Restwolken. Diese lösen sich auf und die Sonne setzt sich durch. Die Temperaturen liegen am Morgen noch bei kalten 1 Grad und es bildet sich vielerorts Bodenfrost. Am Nachmittag bleibt uns die Sonne erhalten und die Temperaturen steigen auf angenehme 16 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)