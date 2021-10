2012 flüchtete der damals 18-jährige Aref Arfo alleine aus Syrien in die Schweiz: «Ich habe mir ein Leben in Frieden gewünscht», sagt er. Autos faszinierten ihn schon seit seiner Kindheit – nun konnte er sich seinen Traum erfüllen: Er machte sich selbstständig und ist seit August Besitzer einer Autowerkstatt in Winterthur.