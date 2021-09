Wer sich im Ausland impfen lassen möchte, beispielsweise während eines Auslandsaufenthaltes, sollte das laut dem BAG problemlos machen können, sofern der Impfstoff in der Schweiz zugelassen ist. Doch die bürokratischen Hürden können je nach Land kompliziert sein. Trotz Impfung sitzt Frauke Bemmers deswegen in den Niederlanden fest. An ihr Impfzertifikat gelang sie bislang noch nicht.