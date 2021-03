Feiertage, die auf das Wochenende fallen, sollen kompensiert werden können. Das fordert Nationalrätin Sibel Arslan. Dieses Jahr fallen gleich sechs Feiertage auf Wochenenden, was aussergewöhnlich viel ist. In Deutschland läuft die Debatte über Kompensationstage längst. In der Schweiz wird man erst jetzt aktiv.

(Video: Lena Wilczek)