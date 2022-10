Valentina (22) erlebte psychische und physische Gewalt in ihrer Beziehung. Als sie feststellt, dass sie schwanger ist, möchte sie einen Abbruch. Doch ihr Partner will, dass sie das Kind behält. Valentina trennt sich von ihm und zeigt ihn an, unter anderem wegen Vergewaltigung.



(Video: A. Zingg / F. Zanini)