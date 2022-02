Seit Jahren sorgt der Misshandlungsskandal rund um Prinz Andrew für Aufsehen innerhalb und ausserhalb des Buckingham-Palastes. Anfang der Woche kam es dann zur aussergerichtlichen Einigung und der Rechtsstreit ist damit beigelegt. Doch wer kommt für die 12 Millionen Pfund auf, die der Herzog von York nun zahlen muss? Was haben seine Mutter, Queen Elizabeth, und die Schweiz damit zu tun? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wir rollen den Fall von hinten auf und bringen in der Royal-Express-Spezialfolge Licht ins Palastdunkle.

(Video: K. Ofner/P. Stirnemann)