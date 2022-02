Ein Novum in Peking :

TV-Zuschauer bekommen die Sportart Curling mindestens alle vier Jahre an den Olympischen Spielen genau zu Gesicht, da die Schweizer Frauen- und Männer-Teams jeweils zu den Medaillen-Kandidaten gehören. In Peking ist an den Curling-Steinen etwas neu: Sie haben kleine Lichtlein, die grün blinken. Doch weshalb sind diese da? Die Erklärung ist einfach: Wenn ein Stein gestossen wird, muss er vor der roten Linie, der sogenannten Hog-Line, losgelassen werden. Die Lichtlein sind ein Tracking-Helfer, der sicherstellt, dass kein Foul begangen wird. Bei einer Übertretung leuchtet das Licht rot und der Stein wird aus dem Spiel genommen.