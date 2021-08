Ganz egal, wo auf Instagram du dich gerade rumtreibst, die Kommentare sind voll mit diesem einen Satz: «Nah he tweakin.» Und mit der Frage, was zum Teufel das mit diesem «Nah he tweakin» denn soll. News Juice, die Videoshow deines Vertrauens für alle Fragen bezüglich litter Internet-Lingo, erklärt dir den Ursprung und was dieser mit Lil Nas X’ Schuhen und Tony Hawks Blut auf sich hat. Anja und Schimun suhlen sich zudem in ihrer Vorfreude aufs Openair St. Gallen 2022, dessen Programm jetzt draussen ist. Bei zwei Acts wird jemand von ihnen aber am Bierstand statt vor der Bühne sein: AnnenMayKantereit und Milky Chance – die kann die eine Hälfte des News-Juice-Kommandos nämlich ähnlich gut leiden wie einige Schweizerinnen und Schweizer das Coco-Zertifikat. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)