Am Montagmorgen ist in China ein Passagierflugzeug mit 132 Personen abgestürzt. Überlebende wurden keine gefunden. Was zum Absturz der Boeing 737-800 geführt hat, ist nach wie vor unklar. Christoph Regli, Studiengangsleiter Aviatik an der ZHAW tippt eher auf ein technisches als ein menschliches Versagen. Aufschluss über die Ursache sollen die Black Boxen bringen, von denen eine am Mittwoch gefunden wurde.

(Video: aca)