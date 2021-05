Zian im MJF Spotlight - Warum trägt der «Show You»-Sänger einen Hut?

Mehr als 1,5 Millionen Plays auf Spotify und 30- bis 40-mal pro Tag im Radio: Mit seiner Piano-Dramapop-Debütsingle «Show You» hat der Basler Zian (27) gleich einen Hit gelandet. Das Montreux Jazz Festival lädt im Rahmen seines Geile-frische-Schweizer-Musik-Förderprogramms MJF Spotlight monatlich Acts in seine heiligen Hallen und produziert mit ihnen unter anderem eine Mini-EP – im Mai bekommt Zian diese Gelegenheit. Und damit du den stets in Schwarz gewandeten Musiker besser kennenlernst, haben wir ihm hier die wichtige Frage gestellt: «Yo, was soll das mit dem Hut?» (Video: MJF Spotlight/S. Krausz)