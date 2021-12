Der KVC Westerlo ist in der zweithöchsten belgischen Liga klarer Leader und ging als haushoher Favorit ins Heimspiel gegen Royal Excel Mouscron. Doch in der 10. Minute geht der Aussenseiter in Führung – dank eines kapitalen Bocks des Westerlo-Goalies. Der Däne David Jensen bugsiert den Ball ins eigene Tor. Was für eine peinliche Aktion. Und Mouscron legt noch einen drauf, nach 22 Minuten steht es 2:0. Doch Jensen hat Glück, seine Kollegen drehen das Spiel und Westerlo siegt 4:3. So ist Jensens Eigentor nicht entscheidend – der Spott ist dem Keeper aber sicher.