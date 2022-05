Was war denn das genau? Im Heimspiel des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin gegen Bologna (1:1) überraschte Verteidiger-Legende Giorgio Chiellini. Die TV-Kamera zeigte den 37-Jährigen in Grossaufnahme, wie er sein Zungenspiel präsentierte. Wem dieses galt, ist nicht klar. Zuvor war jedenfalls Paulo Dybala auf dem Screen mit verstörtem Blick zu sehen. Auf Twitter schrieb ein Fan: «Chiellini ist mit seiner Frau seit fast 20 Jahren zusammen. Ich nehme an, sie ist eine glückliche Frau.»