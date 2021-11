Mehrere hundert Quadratmeter Penthouse mit Seeblick, Bentley inklusive Chauffeur, Privat-Koch und ein Rundumservice. Was für viele nach einem Traum klingt, ist für das eine Prozent der Oberschicht die letzte Rettung. In der wohl exklusivsten Klinik der Welt suchen Schöne und Reiche aus aller Welt Hilfe, wenn sie psychisch am Ende sind oder eine Sucht ihr Leben bestimmt. (Video: Toni Rajic)