Guck dir mal die Bilder in unserem heutigen PicClip genau an. Da scheint jeweils irgendetwas nicht zu stimmen. Allerdings liegt das lediglich an der Perspektive, mit der die Fotos aufgenommen wurden. Erkennst du bei jedem Bild, warum es so seltsam wirkt?

(Video: S. Aduse/brighside)